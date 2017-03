(rtn) Bei einem Unfall wurden am Freitagmorgen in Barsbüttel zwei Autofahrer schwer verletzt. Ein Smart und ein Toyota waren auf der Ampelkreuzung an der Autobahnausfahrt der A 1 zusammengeprallt. Mit Video





Nach dem jetzigen Ermittlungsstand der Polizei befuhr ein 18 Jahre alter Hamburger mit seinem Smart die K 80 in Richtung Möbel Höffner. An der Einmündung missachtete er das Rotlicht, so dass er zunächst mit einem von der BAB 1 von Lübeck kommenden Ford

Mondeo einer 47-jährigen Hamburgerin zusammenstieß.

Anschließend prallte er gegen einen Toyota eines 44-jährigen aus Bad Segeberg, derauf der zweiten Spur ebenso bei Grünlicht von der BAB 1 in die Einmündung eingefahren war.



Danach kam der Smart ins Schleudern und stieß auf der Gegenfahrbahn frontal gegen einen Lkw, der auf der K 80 aus der Gegenrichtung bei Rotlicht gehalten hatte. Nach dem Zusammenstoß kam der Smart mit einem Totalschaden auf der Seite zum Liegen.



Der 18-jährige und sein 29 Jahre alter Mitfahrer aus Glinde kamen mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.



Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden an den anderen Fahrzeugen wird wie folgt geschätzt: Mondeo (2000 Euro), Toyota (5000 Euro), Lkw (5000 Euro).



Es kam vor Ort zu einer kurzfristigen Vollsperrung und leichten Verkehrsbehinderungen. Nach ca. einer Stunde war die Unfallstelle geräumt.





Im Einsatz waren: FF Barsbüttel, FF Stellau, FF Stemwarde, FF Willinghusen, Rettungsdienst, Notarzt und die Polizei