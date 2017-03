(rtn) Der weltbekannte Pop-Art-Künstler Romero Britto eröffnete in der Galerie Mensing Hamburg zusammen mit Moritz Bleibtreu seine Ausstellung "Have a Coke with Romero" mit neuen Werken.





Zu den gezeigten Werken gehören sowohl aufwendig gearbeitete Unikate als auch neue Skulpturen und nicht zuletzt Unikate und Grafiken aus Brittos Coca-Cola-Serie, die in einer Deutschlandpremiere zu sehen sind und die der Künstler exklusiv für das amerikanische Getränkeunternehmen geschaffen hat.





Wenn es ein Künstler versteht, mit seinen Werken pure Lebensfreude und wohltuenden Optimismus zu verbreiten, dann ist es Romero Britto. Der gebürtige Brasilianer, der heute in Miami lebt, gilt gegenwärtig als einer der bedeutendsten Vertreter der Neo-Pop-Art und wird als Nachfolger von Pop-Art-Ikonen wie Andy Warhol und Roy Lichtenstein gefeiert.