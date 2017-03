(rtn) Die Schauspielerin Christine Kaufmann soll sich nach Informationen der "Bild"-Zeitung im künstlichen Koma befinden.

Dem Bericht zufolge soll die Schauspielerin an Leukämie leiden und sich in letzter Zeit unwohl gefühlt haben. Zunächst soll sie von den Folgen einer Grippe ausgegangen sein, bevor sie in der vergangenen Woche zu Hause zusammengebrochen sei. Die Ärzte hätten sie schließlich ins Koma versetzt und sie werde zur Zeit beatmet, heißt es weiter. Quelle: bild.de