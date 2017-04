(rtn) Jetzt kommt mit "Lommbock" die langersehnte Fortsetzung des Kultfilms "Lammbock" in die Kinos. Lucas Gregorowicz und Moritz Bleibtreu waren gestern im Cinemaxx Dammtor in Hamburg zu Gast.





Die Hauptdarsteller mögen zwar älter geworden sein, doch ihre Probleme haben sich nicht gravierend geändert: Sie werden von der Polizei gejagt, und mit den Frauen läuft es auch nicht rund. Zum Glück haben die beiden ihren Humor nicht verloren und es gibt viele neue Sprüche, die ebenso zu Klassikern werden könnten wie die Feststellung aus dem ersten Teil: "Am liebsten bin ich mit meiner Freundin zusammen, wenn sie nicht da ist."



Mehr als 15 Jahre ist es her, dass die Schauspieler Moritz Bleibtreu und Lukas Gregorowicz gemeinsam in einem Film spielten, der schnell Kultstatus erreichte: "Lammbock" hieß die 2001 gedrehte Kinokomödie um die befreundeten Mittzwanziger Stefan (Lukas Gregorowicz) und Kai (Moritz Bleibtreu). Sie verdienten ihr Geld damit, aus einer Pizzeria namens Lammbock Haschisch und Marihuana zu verkaufen, geschickt getarnt unter einer übergroßen Salami in der Mitte der Pizzen.