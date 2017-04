(rtn) Das Orchester der Freiwilligen Feuerwehr Großhansdorf freut sich wieder auf das Frühjahrskonzert in Ahrensburg. Die Proben dafür laufen auf Hochtouren.





Dirigent Thomas Keller wird dieses Mal mit seinen Musikern eine kleine Reise machen. Der Weg führt u.a. "zum Abschied der Slawin" nach Russland und weiter über Afrika. Welche Zwischenstopps weiterhin eingelegt werden, wird noch nicht verraten. Lassen Sie sich hierbei überraschen.



Unterstützt wird das Orchester vom Feuerwehrmusikzug des Amtes Nortorf-Land, welches die erste Hälfte des Konzertes bestreiten wird. Die Musiker beider Orchester haben letztes Jahr zusammen in der Sparkassen-Arena bei der Polizei-Show mitgewirkt, so dass hieraus eine enge Freundschaft entstanden ist.



Das Frühjahrskonzert findet am 01. April 2017 um 19 Uhr im Eduard-Söring-Saal, Waldstraße 14 in Ahrensburg statt. Karten sind an der Abendkasse für € 12,00 erhältlich oder im Vorverkauf für € 10,00 (zzgl. Vorverkaufsgebühr) bei „Hermes Shop Ngyen GbR“, Ahrensfelder Weg 5 in Großhansdorf. Bei „Erlesenes“ Tabak-Zeitschriften-Lotto im Kaufhaus Nessler, Hamburger Straße 6-8 und im EKZ CCA, „City Tabak Ahrensburg“, Klaus-Groth-Straße 2-4 in Ahrensburg. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.