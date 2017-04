(rtn) Jugendfeuerwehrleute aus ganz Schleswig-Holstein haben am Sonnabend überall im Land den Dreck von Müllfrevlern weggeräumt. So waren zum Beispiel rund um Siek (Stormarn) der Feuerwehrnachwuchs zusammen mit den Feuerwehrleuten und einigen Gemeindevertretern unterwegs und sammelten auf, was andere achtlos in der Landschaft entsorgten: Zentnerweise Müll Klasse Aktion!





Mit der Aktion "Unser sauberes Schleswig-Holstein" soll vor allem die gemeinsame Verantwortung für die Umwelt gefördert werden. Alle Einwohnerinnen und Einwohner in Schleswig-Holstein waren daher aufgerufen, sich an der Müllsammlung zu beteiligen, damit unsere schöne Landschaft von Schmutz und Umweltsünden befreit werden kann.

Deshalb veranstalteten der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag, der Städteverband Schleswig-Holstein, die Provinzial Versicherungen sowie die NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein-Magazin als Medienpartner mit Unterstützung der Gemeinden und Städte Schleswig-Holsteins am Sonnabend die landesweite Aktion "Unser sauberes Schleswig-Holstein".