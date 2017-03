Lenzeinsatz in Autowaschanlage

(rtn) Nach einem technischen Defekt lief am Sonntagmorgen der Technikraum der Autowaschanlage "Waschbär" in der Lily Braun Straße in Bad Oldesloe voll. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Wasser schon eineinhalb Meter hoch und die Stromverteiler standen unter Wasser.



Zunächst wurde deshalb vom Einsatzleiter der Stromversorger informiert. Ein Techniker der Stadtwerke zog die Sicherungen der Waschanlage aus dem Verteilerkasten heraus. Danach pumpten die Feuerwehrleute der FF Rethwischfeld den vollgelaufenen Keller trocken.