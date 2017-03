(rtn) Bei einem Unfall wurde am frühen Sonntagmorgen am Neuengammer Hausdeich in Hamburg ein Autofahrer verletzt. Es besteht Verdacht auf Alkohol.



Nach ersten Erkenntnissen war der Mann Richtung Westen unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache Höhe Hausnummer 40 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben am Deich gerutscht ist. Erstmeldungen wonach er in seinem Auto eingeklemmt wäre, bestätigten sich nicht. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst machte die Polizei einen Alkotest und begleitete den Rettungswagen auf der Fahrt ins Krankenhaus. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Straße voll gesperrt.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Bergedorf, Reitbrook, Rettungsdienst mit RTW 26, das NEF 25 und die Polizei