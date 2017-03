Feuer zum Glück schnell gelöscht

(rtn) Fünf brennende Ballen Heidekraut haben am Sonntagnachmittag einen Feuerwehreinsatz auf dem Gelände von Hiss-Reet in Bad Oldesloe ausgelöst.



Zum Glück trafen die Feuerwehrleute der FF Bad Oldesloe kurze Zeit nach der Alarmierung am Brandort ein. Mit Schaum und Wasser löschten sie die brennenden Bündel ab, bevor die Flammen das gesamte Lager mit Heidekraut erfassten.

Das Heidekraut wird bei Arbeiten an Reetdachhäusern zur Abdeckung des Dachfirstes verwendet. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei ermittelt.



Im Einsatz waren FF Bad Oldesloe und die Polizei