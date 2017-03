(rtn) Rauchmelder piepten und Brandgeruch zog durch das gesamte Haus. Vergessenes Essen auf der heißen Herdplatte hat einen Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Landstraße in Wentorf bei Hamburg ausgelöst.



Unter Atemschutz rückten die Feuerwehrleute in die Wohnung vor, nahmen einen Topf mit angebrannten Geflügel von der heißen Herdplatte, schalteten der Herd Haus und löschten den Topf mit Wasser ab. Danach wurde das Haus und die Wohnung mit einem Druckbelüfter entraucht.



Im Einsatz waren: FF Wentorf, FF Wohltorf , Rettungsdienst und die Polizei