(rtn) Rund dreihundert Quadratmeter Gras und Schilf gerieten auf der Randersweide in Hamburg Nettelnburg in Brand. Auch etwa sechs Quadratmeter einer Holzwand gingen in Flammen auf.



Ein Angriffstrupp löschte unter Atemschutz die Flammen ab. Danach wurde die Halle auf weitere Brandnester untersucht. Während der Löscharbeiten war die Randersweide zeitweise voll gesperrt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Im Einsatz waren HLF 26 und FF Nettelnburg