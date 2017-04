(rtn) In diesem Jahr erstrahlte die Hansestadt zum 20. Mal im Glanz des Blauen Balles. Viele Künstler unterstützen den Blauen Ball, in diesem Jahr waren unter anderem Andy Grote, Innensenator und Schirmherr, Anna Heesch, die den Abend moderiert und Moderator Carlo von Tiedemann dabei.



"Rote Rosen"- Darsteller Guido Boscheit stellt seinen neuen Film "Ronny & Klaid" vor.

Der Blaue Ball ist das Charity- und Netzwerk-Event Hamburgs und des Nordens. Mit 900 Gästen zählt er zu den größten Charity Bällen Deutschlands.

Mit so stetig wachsenden Zahlen und dieser immensen Nachfrage haben die Gastgeber, Günter und Marianne Ehnert, die sich einst den Blauen Ball zur silbernen Hochzeit schenkten, nicht gerechnet. Der Blaue Ball war in diesem Jahr bereits nach wenigen Tagen ausgebucht: "Wir sind überwältigt und gerührt - vielen Dank an alle ehrenamtlichen Helfer, die uns in den letzten 20 Jahren begleitet und unterstützt haben. Vielen Dank an all die Künstler und Sponsoren, die für die Kinderkrebsstation an der Uniklinik Eppendorf gespendet haben."



Das Ehepaar Ehnert kann zu Recht stolz sein, die Tombola ist eine der größten Deutschlands und hat einen Gesamtwert weit über 90.000 € in diesem Jahr. Mehr als 100.000 € werden dieses Jahr gespendet. Aber auch der Rückblick ist beeindruckend - insgesamt wurden bereits in den letzten 20 Jahren mehr als 1 Mio. gespendet.

Hauptgewinne werden ein Fiat 500, ein Vespa Roller, 14 Tage Romantik Hotel Timmendorf und zwei Handtaschen des Luxuslabels Salvatore Ferragamo sein.

Über 100 Sponsoren unterstützen den blauen Ball.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Saskia Leppin, Ina Menzer, Sandra Quadflieg, Claudia Ehlert, Mario Daser, Paul Janke, Rolf Scheider, Christine Deck, Guido Broscheit, Andy Grote mit Freundin Catherine Saavedra, Anna Heesch, Boris Entrup, Nathalie Tineo, Moritz Fuerste mit Ehefrau Stephanie Fuerste