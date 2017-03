(rtn) Florian Silbereisen präsentierte in der ARD am Sonnabend live aus der Großen EWE ARENA in Oldenburg die Sendung "Schlagercountdown - Das Grosse Premierenfest". Wir waren dabei. Hier sind unsere Bilder.



Regelmäßig ist Musikgröße Florian Silbereisen live auf Tour zu erleben. Immer wieder präsentiert der smarte Schlagerstar Formate wie „Das Grosse Schlagerfest“ oder „Das Beste der Feste“, bei denen die größten Hits seiner erfolgreichen TV-Show zum Besten gegeben werden.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Florian Silbereisen, Helene Fischer, Santiano, Oonagh, Jürgen Drews, Rotblond, Semino Rossi, Patricia Kelly, Iggy Kelly, Angelo & Emma Maria Kelly, Joey & John Kelly, Jimmy Kelly, Ute Freudenberg, Christian Lais, Sandro Malinowski, Vincent Gross, Anna Maria Zimmermann, Nino de Angelo, Liz Mitchell Boney M, Michelle, Prince Damien, Levina, Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, Die Zipfelbuben, Klubbb 3, DJ Oetzi, Fantasy & Sandro, Maria Voskania, Andy Borg,Story of Dakota