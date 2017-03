(rtn/ots) Die Polizei Hamburg fahndet nach unbekannten Tätern, die am

frühen Montagmorgen Fahrzeuge der Polizei in Hamburg-Eimsbüttel in Brand gesetzt haben. Das Landeskriminalamt 71 (Staatsschutz) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Polizeibeamte der Außenstelle des Polizeikommissariats 23 hörten zur Tatzeit einen lauten Knall und entdeckten daraufhin auf dem zum Dienstgebäude gehörenden Parkplatz einen brennenden Mannschaftswagen. Das Feuer griff auf weitere geparkte Einsatzfahrzeuge über. Insgesamtbrannten vier Mannschaftswagen vollständig aus. Zwei weitere Mannschaftswagen sowie zwei zivile Funkstreifenwagen wurden durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. An der Grundstücksmauer und an mehreren Fenstern des Dienstgebäudes entstanden durch das Feuer ebenfalls Beschädigungen.



Polizeibeamte haben in unmittelbarer Tatortnähe eine Leiter sichergestellt. Mit dieser verschafften sich der oder die Täter offenbar Zutritt zu dem Gelände, das von einer Mauer umgrenzt ist. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.



Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können oder die sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Telefonnummer 040/4286-56789 zu melden.