(rtn) Boris Aljinovic, Judy Winter, Gustav Peter Wöhler sind im St. Pauli Theater in dem Stück 4000 Tage zu sehen. Premiere ist am 28. März. Wir waren bei einer Fotoprobe dabei.



Der neueste Bühnenhit aus London: Wie kann man in der Gegenwart leben ohne die in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen? Wie wichtig sind Erinnerungen überhaupt? Woran erinnern wir uns und warum?



Von Peter Quilter - Deutsch von Max Faber

Regie: Ulrich Waller - Bühne: Wilfried Minks - Kostüme: Ilse Welter