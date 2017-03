(rtn) Zum 30. Jubiläum spielt die Band wieder live. Ab Mai startet die große Sommer-Open-Air-Tour durch ganz Deutschland. In Hamburg und Trier sind die ersten Termine schon ausverkauft und es wurden Zusatzkonzerte bestätigt.

An insgesamt 15 Terminen entladen die Fury In The Slaughterhouse ihre Energie auf der Bühne und nehmen das Publikum mit auf ihre eigene Rock’n’Roll-Reise durch drei Jahrzehnte Fury.



Zum Jubiläum hat die Band auch das kürzlich erschienenen Best-Of-Album „30 – The Ultimate Best Of Collection“ veröffentlicht. Knapp 40 Songs, alle ihre Hits und sechs neue Lieder sind nun für alle Fury-Fans und die, die es noch werden wollen, zusammengefasst und aufbereitet.

Semmel Concerts, a.s.s. concerts und Seaside Touring luden am 27.03.2017 zum Hamburger Presselunch auf die Dachterrasse im Hard Rock Café Hamburg mit Christof Stein-Schneider und Rainer Schumann von Fury In The Slaughterhouse ein.