(rtn) Prominente Gäste zeigen ihren "The Perfect Easter Table" im Alstertal-Einkaufszentrum Hamburg (AEZ) für die kommende Oster-Zeit.







Prominente Tisch-Gestalter sind:

HSV-Profi Dennis Diekmeier mit Ehefrau Dana und ihren 3 Kindern

Schauspielerin Sabine Kaack

Schauspielerin Katy Karrenbauer

Entertainer Jörg Knör

Froonck - The Weddigplaner

Designerin & Tierschützerin Maja Prinzessin von Hohenzollern



Ebenfalls einen "The Perfect Easter Table" gestalten Mariella Ahrens, Milka Loff Fernandes und Heinz Hoenig.



Alle prominent gestalteten Ostertische werden ab Donnerstag, den 30.03.2017, bis Oster-Montag im Alstertal-Einkaufszentrum ausgestellt. Besucherinnen und Besucher des AEZ können diese zugunsten der Charity-Organisation von Heinz Hoenig in einer stillen Auktion ersteigern.