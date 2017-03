(rtn) Das Erste sendet den Themenabend "Gefährliche Medikamente" am Mittwoch, 17. Mai 2017, ab 20:15 Uhr. Im Anschluss an den Fernsehfilm zeigt Das Erste die Dokumentation "Gefährliche Medikamente - gepanscht, gestreckt, gefälscht."





Aktuellen Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation zufolge erzielt der Handel mit gefälschten, minderwertigen und illegalen Medikamenten jährlich weltweit Umsätze von bis zu 430 Milliarden US-Dollar - mit Umsatzsteigerungen in Europa von geschätzt 40 Prozent pro Jahr.



Daniel Harrichs aufwendig inszenierter und prominent besetzter, investigativer Fernsehfilm „Nachtschatten" (BR/ARD Degeto/SWR) thematisiert das Geschäft mit solchen für die Patienten gefährlichen Medikamenten. Verstrickungen von Pharmafirmen, Banken und Behörden werden anhand eines Aussteigers erzählt, der jahrelang selbst Teil eines Medikamentenfälschersyndikats war und, ausgelöst durch eine schwere Erkrankung, zum Whistleblower wird. „Nachtschatten" ist ein globaler Wirtschaftsthriller, der auf wahren Begebenheiten basiert. (NDR/SWR/BR).



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen:

Heiner Lauterbach, Daniel Harrich, Julia Koschitz und Ulrich Matthes