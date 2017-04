(rtn) Bei einem Unfall wurde am Montag am Weidenbaumsweg in Hamburg Bergedorf ein Motorradfahrer verletzt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht.





Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Mercedes-Fahrer dem Kradfahrer vermutlich die Vorfahrt genommen. Beim Versuch auszuweichen kippte der Motorradfahrer um. Feuerwehrleute streuten die bei dem Unfall ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemitteln ab. Während der Unfallaufnahme hatte die Polizei die Straße gesperrt.