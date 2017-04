(rtn) Zunächst war ein Motorradfahrer kurz hinter Barsbüttel verunglückt, noch während der Rettungsarbeiten kam es auf gleicher Höhe zu einem Folgeunfall. Wenig später ein weiterer Unfall etwa Höhe der AS Barsbüttel. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten hatte die Polizei die Autobahn zeitweise voll gesperrt.



Nach einer Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt wurde der Mann mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Sicherheitshalber war auch ein Rettungshubschrauber Christoph Hansa eingesetzt.



Noch während der Rettungsarbeiten kam es Höhe der Unfallstelle zu einem Folgeunfall. Drei Autos waren dort miteinander kollidiert. Dann ein weiterer Unfall Höhe der AS Barsbüttel. Dort waren ebenfalls drei Autos am Stauende zusammengeprallt.



Im Einsatz waren FF Barsbüttel , Rettungsdienst, Notarzt, RTH Christoph Hansa und die Autobahnpolizei