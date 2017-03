Siek: Papierpresse in Flammen

(rtn) Im Gewerbegebiet Jacobsrade geriet am späten Dienstagnachmittag eine große Papierpresse vor der Halle der Firma Omnitrade in Siek in Brand. Mit Video



Arbeiter hatten den Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Geistesgegenwärtig zogen sie die Stromversorgung ab und zogen die 20-Kubikmeter-Presse von der Hallenwand des großen Firmengebäudes weg. Als die ersten Feuerwehrleute der FF Siek kurz nach der Alarmierung am Einsatzort eintrafen zogen bereits dichte Rauchwolken aus der Papierpresse empor und Flammen schlugen heraus. Sofort alarmierte Gemendewehrführer Holger Wollmer die Kameraden der FF Meilsdorf nach. Mehrere Trupps rückten unter Atemschutz gegen die Flammen vor und zogen mit Harken die brennende Pappe aus dem Behälter heraus. Zunächst eine mühsame Arbeit, dann zog ein LKW die brennende Presse hoch und kippte deren Inhalt aus. Mit einem Stapler verteilte ein Kamerad unter Atemschutz die Papierstapel auf dem Firmenhof, dort wurden sie endgültig abgelöscht. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.