(rtn) Erneut hat es auf der A 1 in Stormarn gekracht. Bei Stapelfeld wurde am Dienstagabend ein Audi von einem LKW erfasst.





Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer des Audi an der Auffahrt Stapelfeld das Stoppschild im Baustellenbereich missachtet und war in Richtung Norden auf die Autobahn aufgefahren. Ein Lastwagen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und hatte den Audi erfasst. Dessen beide Insassen blieben bei dem Zusammenprall unverletzt. Ein Eingreifen für die alarmierte Feuerwehr war nicht erforderlich. Die beiden Männer kamen ohne Hilfe aus dem Unfallauto heraus.



Im Einsatz waren: FF Stapelfeld, Rettungsdienst, Notarzt und die Polizei