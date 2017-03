(rtn) Mit der Welthungerhilfe ist die Schauspielerin Michaela Maynach Madagaskar gereist. In der Sendung bei Markus Lanz im ZDF erzählt May, was sie vor Ort erlebt hat und sagt, was ihr mit 65 wichtig ist.



Albrecht von Lucke, Politologe

In der Sendung gibt der Politologe seine Einschätzung zum Ergebnis der Wahl im Saarland.



Mario Röllig, Zeitzeuge

In der Dokumentation "Der lange Arm der Stasi" erzählte Mario Röllig von seinen negativen Erlebnissen mit der Stasi. In der Sendung spricht er über seine Geschichte.



Olaf Sundermeyer, Journalist und Autor

Gerade erschien sein Buch "Bandenland". In der Sendung berichtet der Journalist von seinen Recherchen über kriminelle Banden aus dem Ausland in Deutschland.