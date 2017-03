(rtn) Oskar Ketelhut ist in der Komödie von Nick Hornby im Ohnsorg-Theater Hamburg zu sehen. Inszenierung Marc Becker, Plattdeutsch von Cornelia Ehlers. Premiere ist am 31. März. Laufzeit bis 14. Mai. Wir waren bei einer Fotoprobe dabei.



Der ehemalige Nachtclub-Türsteher Hauke fängt seinen neuen Job im Museum an und soll ein sehr spezielles Kunstwerk bewachen: ein Abbild von Jesus Christus aus lauter kleinen ausgeschnittenen Bildchen mit Brustwarzen! Hauke war noch nie in seinem Leben in einer Ausstellung, doch so viel Kunstverstand traut er sich zu: Dieses Bild ist einfach abscheulich! Auch in den Medien und im Kirchenvorstand sorgt es für Furore und so bedarf es einer zuverlässigen Überwachung mit strengen Sicherheitsvorkehrungen.

Als Hauke die Künstlerin persönlich kennenlernt, sieht er das Bild plötzlich mit anderen Augen und ergreift Partei für das skandalöse Kunstwerk – nicht zuletzt, weil die junge Frau ihm recht gut gefallen hat.

Fortan tut er alles, um »seinen« NippleJesus vor empörten Besuchern zu schützen. Als das Exponat schließlich einem Anschlag zum Opfer fällt, ist Hauke am Boden zerstört. Doch es kommt noch viel schlimmer.



Bühnenbild & Kostüme : Marc Becker & Katrin Reimers

Vorstellungsdauer: ca. 60 Minuten, ohne Pause