(rtn) Rainhard Fendrich ist mit seinem neuem Album auf Tour unterwegs. Gestern war die Austropop-Ikone in der BigBox in Kempten/Allgäu zu Gast. Wir waren dabei.





Rainhard Fendrich ist Kult, seit über 30 Jahren begeistert er seine Fans mit tiefgründigen und unterhaltsamen Songs. Auf seiner Tour ist er in 15 Städten in Deutschland und Österreich live zu sehen.