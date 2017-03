(rtn/ots) Ein 64-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Hamburg Lohbrügge schwer verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst Süd hat die Ermittlungen übernommen.



Der 29-jährige Fahrer eines VW-Polo befuhr die Lohbrügger Kirchstraße in Fahrtrichtung Lohbrügger Landstraße. An der Kreuzung Lohbrügger Kirchstraße/ Lohbrügger Landstraße wollte der VW-Fahrer die Lohbrügger Landstraße queren, um geradeaus in den Lohbrügger Weg zu fahren. Beim Überqueren der Straße missachtete der Fahrer den

vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer (64), der mit seinem Krad die Lohbrügger Landstraße in Richtung Bergedorf fuhr. Es kam zwischen den beiden Fahrzeugen zu einem Zusammenstoß. Durch den Aufprall stürzte der 64-Jährige mit seiner Suzuki und verletzte sich dabei schwer. Nach notärztlicher Versorgung wurde der Motorradfahrer mit Frakturen in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht.



Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die Kreuzung Lohbrügger Landstraße/ Lohbrügger Kirchstraße in der Zeit von 18:46 Uhr bis 20:23 Uhr voll gesperrt.