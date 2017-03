Tauchaktion "Hamburg räumt auf!"

(rtn) Zwanzig Taucher der Hamburger Polizei, der Feuerwehr und der DLRG haben am Mittwoch in der Hamburger Alster nach Müll getaucht.

Nachdem im vergangenen Jahr die Alster an der Hindenburgbrücke von Fahrrädern, Schrott und Einkaufswagen befreit wurde, ging es in diesem Jahr in das Zentrum Hamburgs, zur Kennedybrücke. Hamburgs Innensenator Andy Grote und SRH-Geschäftsführer Professor Dr. Siechau gaben den Startschuss zum Mülltauchen. Die Polizei kam mit Booten, die Stadtreinigung Hamburg überahm die Entsorgung der gesammelten Abfälle. Es ist schon erstaunlich was auf dem Grund von "Hamburgs Wohnzimmer" liegt.