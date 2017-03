Schonsteinbrand am Reetdachhaus

(rtn) Feuerwehrleute haben am Mittwochnachmittag einen Schornsteinbrand an einem Reetdachhaus am Curslacker Deich in Hamburg Curslack gelöscht.



Anwohner hatten den dichten Rauch bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Über eine Drehleiter wurde der Schornstein von aussen gekehrt. Innen fingen die Feuerwehrleute die brennenden Ablagerungen auf und brachten diese in Schuttmulden zum Ablöschen vor das Haus. Danach wurde das Reet rund um den Schornstein entfernt. Nach etwa zwei Stunden rückten die Feuerwehrleute wieder ab.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Bergedorf, Curslack, Neuengamme und die Polizei