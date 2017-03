(rtn) Jörg Pilawa moderiert 44 neue Folgen montags bis freitags um 18:00 Uhr und zwei XXL-Samstagabendshows im Ersten



Bestseller-Autorin Anne Gesthuysen und „hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg starten am 21. April in die nächste Runde der etwas anderen Vorabendquizshow. Egal ob Ehe- oder Liebespaar, prominent oder nichtprominent - das Journalisten-Ehepaar trifft in 44 neuen Ausgaben und zwei großen „Paarduell XXL"-Abendshows auf spannende Gegner. Für Anne Gesthuysen und Frank Plasberg geht es dabei um die Ehre, für die Herausforderer um einige Tausend Euro. Beide freuen sich schon riesig auf die neue „Paarduell"-Runde.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Jörg Pilawa, Frank Plasberg, Anne Gesthuysen, Jackie Brown, Thomas Heinze, Lisa Heckl, Frank Buschmann