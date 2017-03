(rtn) Rica Reinisch ist Opfer des staatlichen Zwangsdopings im DDR-Leistungssport. Bei den Olympischen Spielen in Moskau gewann sie 1980 drei Goldmedaillen. Reinisch erzählt bei Markus Lanz im ZDF ihre Geschichte.





"Courage zeigen" neues Buch von Sebastian Krumbiegel

Mit der Band "Die Prinzen" ist er berühmt geworden. Gerade erschien sein Buch "Courage zeigen". Sebastian Krumbiegel erklärt in der Sendung bei Markus Lanz im ZDF , warum ein Leben mit Haltung gut tut und erinnert sich an die DDR.



Jutta Braun, Historikerin

Die Vorsitzende vom „Zentrum deutsche Sportgeschichte Berlin-Brandenburg e.V.“ hat sich intensiv mit dem Leistungssport in der DDR beschäftigt und erklärt, wie das System funktioniert hat.



Patrick von Braunmühl, Rechtsanwalt

1986 wurde Gerold von Braunmühl vor seinem Haus erschossen. Die RAF bekannte sich zu der Tat. Für den Film "Beyond Punishement" traf sich Patrick von Braunmühl mit einem RAF-Mitglied. Archiv: RAF -Attentat - am 10. Oktober 1986 wurde der Diplomat Gerold von Braunmühl (51) vor seinem Haus in Bonn-Ippendorf erschossen - Nachbarn und Freunde haben zum Gedenken und als Zeichen der Trauer Blumen am Tatort niedergelegt



Dorothee Achenbach, Kunstberaterin

Ihr Ex-Mann Helge Achenbach wurde wegen Betrugs an vermögenden Kunden zu sechs Jahren Haft verurteilt. In der Sendung erzählt Dorothee Achenbach, wie sich ihr Leben seit dem verändert hat. Quelle: ZDF