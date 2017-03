(rtn/ots) Nachbarn bemerkten in den späten Abendstunden Feuerschein aus einem leerstehenden Reetdachhaus am Curslacker Deich und alarmierten über den Notruf 112 die Feuerwehr Hamburg. Als der Einsatzleiter vor Ort eintraf stellte er fest, dass ein freistehendes Reetdachhaus, in der Größe fünf mal acht Meter, aus bisher noch ungeklärter Ursache, im Vollbrand stand.

Sofort wurde ein umfassender Löschangriff von fünf Trupps mit umluftunabhängigem Atemschutz und je einem C-Rohr durchgeführt. Aufgrund der schwierigen Löschwasserversorgung an der Einsatzstelle, musste eine Wasserversorgung über eine längere Wegstrecke, mit Hilfe des Schlauchwagens, aufgebaut werden. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Für die umfangreichen Nachlöscharbeiten musste jedoch das Reetdach großflächige abgetragen werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle der Polizei für weitere Ermittlungen übergeben. Ein Zusammenhang mit einem Feuerwehreinsatz vom Tage konnte nicht hergestellt werden. Dort hatte am späten Nachmittag ein Schornstein gebrannt.

Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg vor Ort im Einsatz.



Im Einsatz waren: Löschgruppe der Feuer- und Rettungswache Bergedorf, einen

Führungsdienst (B-Dienst), ein Wechselladefahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz, die Freiwilligen Feuerwehren Neuengamme und Curslack, sowie die Freiwillige Feuerwehr Fünfhausen mit einem Schlauchwagen.