(rtn) Die Serie der schweren Unfälle auf der Autobahn 1 hat sich in der Nacht fortgesetzt. Kurz vor der Ausfahrt Reinfeld sind ein Fiat Ducato der Sprinterklasse und ein Mercedes SLK zusammengeprallt. Mit Video





Nach Polizeiangaben fuhr ein 45 Jahre alter Mann aus Lübeck mit einem Mercedes- SLK auf dem rechten Fahrstreifen, als sich von hinten auf dem mittleren Fahrstreifen ein 35-jähriger aus Bayern mit einem Fiat Ducato näherte.



Möglicherweise aufgrund von Übermüdung geriet der Transporterfahrer auf den rechten Fahrstreifen und prallte vermutlich ungebremst in das Heck des Mercedes. Der Mercedes wurde hierdurch gegen die rechte Außenschutzplanke geschleudert und im hinteren Bereich zerstört. Der Transporter prallte gegen die Mittelschutzplanke und überschlug sich mehrfach. Durch den Unfall wurde der 49-jährige Beifahrer aus Lübeck so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des SLK kam mit lebensgefährlichen und der Fahrer des Ducato mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde ein Sachverständiger

der DEKRA angefordert und beide Fahrzeuge sichergestellt. Die Autobahn war für mehrere Stunden lang voll gesperrt.



Im Einsatz waren: FF Bad Oldesloe, Rettungsdienst, LNA, Notarzt, Leitender Notarzt, Technische Einsatzleitung Rettungsdienst, Org.-Leiter Rettungsdienst, SEG Transport und fünf Streifenwagenbesatzungen der Polizei