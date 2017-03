(rtn) Spezialisten vom Löschzug Gefahrgut (LZG) der Feuerwehr haben am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz Rehbrook-Ost an der A 21 ein Leck an einem Gefahrgut-Tanker geschlossen, der mit 14000 Liter Schwefelsäure beladen war.

Während dieser Arbeiten hatte die Polizei die Autobahn zwischen Bargteheide und Tremsbüttel für längere Zeit voll gesperrt. Inzwischen ist die A 21 aber wieder frei.



Aufgefallen war das Leck bei einer gemeinsamen Gefahrgut-Kontrolle der Polizei und des Bundesamtes für Güterverkehr (BAG), die auf dem Parkplatz durchgeführt wurde. Bei der Kontrolle des dänischen Lastwagens bemerkte einer der Beamten, dass aus dem Auflieger des Lkw eine leicht gefärbte Flüssigkeit tropft. „Wir haben ein Taschentuch darunter gelegt und sofort war ein Loch drin“, sagte der BAG-Beamte Bernd Harbatsch. Da sei klar gewesen, dass der Stoff gefährlich ist. Daraufhin wurde um den Parkplatz herum eine Schutzzone von 100 Metern eingerichtet. Beide Fahrtrichtungen der Autobahn wurden von der Polizei voll gesperrt, auch der gegenüberliegende Parkplatz wurde geräumt. Ob der Tanker möglicherweise beim Beladen leckgeschlagen war wird nun von der Polizei gerpüft. Aufgrund weiterer Mängel wird durch die Polizei mit dem Sattelzug

eine Prüfstelle für eine Hauptuntersuchung aufgesucht werden. Ermittlungen wegen verkehrs- und umweltrechtlicher Verstöße wurden eingeleitet.



Im Einsatz waren: FF Bargteheide, FF Hammoor, Löschzug Gefahrgut Stormarn (LZG), Rettungsdienst, Org.-Leiter Rettungsdienst, Technische Einsatzleitung (TEL), für Güterverkehr (BAG) und die Polizei