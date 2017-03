(rtn) Mit "You´re Beautiful" gelang James Blunt 2005 ein Welthit. Inzwischen hat Blunt über 20 Millionen Alben verkauft. Gerade erschien "Afterlove". In der Sendung bei Markus Lanz im ZDF erzählt er von seinem Weg zum Musiker.





Michel Friedman, Publizist und Jurist

Friedman gibt seine Einschätzung zur aktuellen Situation in der Türkei und sagt, ob ihn die Geheimdiensttätigkeiten überrascht haben.



Renan Demirkan, Schauspielerin

Sie setzt sich gegen Rassismus, für Integration und die Demokratie ein. In der Sendung erklärt Demirkan, warum sie die Veränderungen in der Türkei mit großer Sorge betrachtet.



Jean Ziegler, Soziologe

Ziegler ist Vizepräsident des Beratenden Ausschusses des UN-Menschenrechtsrats. Der Globalisierungskritiker erzählt von seinem Kampf um Gerechtigkeit.



Wolke Hegenbarth, Schauspielerin

Soziales Engagement ist für sie selbstverständlich. Gerade verbrachte sie einen Monat in Kalkutta in einem Heim für behinderte Mädchen. Hegenbarth erzählt von ihren Erlebnissen in Indien. Quelle: ZDF