(rtn) Die Schauspielerin und Sängerin Yvonne Catterfeld ist das erste Mal seit elf Jahren auch wieder auf Konzerttour, mit ihrem neuen Album "Guten Morgen Freiheit"



Yvonne Catterfeld wurde kurz nach der Jahrtausendwende als Schauspielerin in der TV-Soap "Gute Zeiten – Schlechte Zeiten" bekannt, kurz danach folgte auch der Durchbruch als Sängerin. Seitdem spielte Catterfeld in zahlreichen Filmen und TV-Serien mit, zuletzt war sie Teilnehmerin der erfolgreichen Sendung "Sing meinen Song". Quelle: rbb



Guten Morgen Freiheit Tour 2017 - Yvonne Catterfeld & Band am 30.03.17 Konzert im Theater 11 in Zürich