(rtn) Bei einem Wohnungsbrand im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Bleichertwiete in Hamburg-Bergedorf haben Feuerwehrleute zwei Frauen und einen Mann über Drehleiter aus dem zweiten und dritten Stockwerk gerettet. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute standen die Bewohner auf dem Balkon und am Fenster und warteten auf Hilfe.



Insgesamt holten die Feuerwehrleute acht Hausbewohner aus dem Haus heraus, vier Bewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung, ein Bewohner hatte Brandverletzungen. Alle Verletzten wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Im Innen- und Außenangriff hatten die Feuerwehrleute den Wohnungsbrand unter Atemschutz gelöscht. Danach wurden das Haus und die Wohnung mit einem Druckbelüfter entraucht. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.





Im Einsatz waren die Feuerwehren BF Bergedorf, FF Bergedorf, Billstedt, Nettelnburg, Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen und Notarzt, BDI , UDI , GRTW und die Polizei