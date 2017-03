(rtn) Mit vereinten Kräften haben Feuerwehrleute am Freitagabend ein junges Rind gerettet, das am Ufer der Trave in Tralau im Schlamm versunken war.



Das Tier konnte sich nicht mehr selbst befreien und lag hilflos im Schlamm. Deshalb wurde die Feuerwehr alarmiert. Zunächst legten die Feuerwehrleute Schläuche unter das Tier und zogen es dann mit Muskelkraft aus dem Morast heraus. Es blieb bei der Aktion unverletzt und lief kurz nach seiner Rettung wieder munter auf der Koppel herum. Das Tier gehört zum Bestand des Wehrführers der FF Sühlen, der sich bei den Kameraden der FF Tralau für dessen Rettung bedankte.