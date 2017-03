(rtn) Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo begrüssen folgende Gäste im Weserhaus von Radio Bremen: Schauspielerin Iris Berben, Musiker Rolf Kühn, Schauspielerin Sophia Thomalla, TV-Koch Tim Mälzer, Köchin Verena Lugert, Sängerin Mary Roos und Schauspieler Eric Stehfest.



Sophia Thomalla – Schauspielerin

Als Kind zweier Schauspieler groß geworden, verspürte Sophia Thomalla schon früh den Wunsch, auch diesen Beruf anzunehmen. Als 15-Jährige erhielt sie ihre erste TV-Rolle, studierte anschließend und ist seitdem u. a. auch als TV-Moderatorin und –Jurorin tätig. Über die Bedeutung von Tattoos, ihr Verhältnis zu Mutter Simone und neue berufliche Projekte, berichtet die 27-Jährige bei 3nach9.



Iris Berben - Schauspielerin

Iris Berben gehört nicht nur zu den attraktivsten, sondern auch zu den bekanntesten und profiliertesten Schauspielerinnen Deutschlands. Dass sie auch stimmlich mit ihrer amerikanischen Kollegin Julia Roberts mithalten kann, stellt sie ab dem 6. April in dem Kinofilm "Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf" unter Beweis.



Rolf Kühn – Musiker

"Die Energie kommt durch die Neugierde", sagt der Jazzklarinettist Rolf Kühn, der im vergangenen Jahr seinen 87. Geburtstag feierte. Kühn wuchs in Leipzig auf, seine Kindheit stand unter dem Damoklesschwert der Judenverfolgung. Mit 12 Jahren hörte er erstmals Jazzmusik im Radio – und ist seitdem gefesselt von dieser Musik. Bei 3nach9 erzählt der ECHO JAZZ 2017-Nominierte, was er als junger Mann in Amerika erlebte und warum er auch heute noch täglich zwei Stunden auf seinem Instrument übt.



Tim Mälzer – TV-Koch

Eigentlich wollte Tim Mälzer mal Hoteldirektor werden - heute nennt er mehrere Restaurants sein Eigen, ist erfolgreicher Kochbuchautor und hat mit dem TV-Format "Kitchen Impossible" gerade den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Über Nehmerqualitäten, ein großes Mundwerk und die Emotion, die Dosenravioli bei ihm auslösen, spricht Deutschlands beliebtester Fernsehkoch bei 3nach9.



Verena Lugert – Köchin

"In den Küchen der Spitzengastronomie wird ebenso viel geweint und gelitten wie gekocht", sagt Verena Lugert. Warum sie mit Ende dreißig ihren Job als erfolgreiche Journalistin an den Nagel hängte, um sich an der legendären Kochschule Le Cordon Bleu in London zur Köchin ausbilden zu lassen, erzählt sie bei 3nach9.



Eric Stehfest – Schauspieler

Eric Stehfest ist den meisten Zuschauern durch seine Rolle des Chris Lehmann in "GZSZ" und seiner Teilnahme bei "Let’s dance" bekannt. Nur wenige wissen, dass er in seiner Jugend jahrelang von Crystal Meth abhängig war. Wie er es geschafft hat von der Partydroge loszukommen, verrät er bei 3nach9



Mary Roos – Sängerin

Dass Mary Roos seit über 50 Jahren im Showgeschäft arbeitet, merkt man ihr nicht an. Bis heute hat die Sängerin ihre Frische und Fröhlichkeit behalten. Warum sich aber die humorvolle Hamburgerin in der nächsten Zeit hauptsächlich nur noch um musikalische Zugaben kümmern will, verrät sie bei 3nach9. Quelle: Radio Bremen