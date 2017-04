rtn) Eigentlich wollte er nur einparken, dann ist er von der Pedale gerutscht und mit Schwung in den Teich auf dem Parkplatz Ohlendiek an der A 1 kurz vor der Ausfahrt Ahrensburg gerauscht. Zuvor hatte der 69 Jahre alte Mann noch einen Metallpfosten umgefahren und sich die Ölwanne aufgerissen. Das Motoröl lief in den Teich.



In einer längeren Aktion legten danach die alarmierten Feuerwehrleute Ölschlängel aus und verteilten Öl-Ex-Würfel großflächig auf dem Teich. Stapelfelds Wehrführer Marcus Claus wunderte sich bei dem Einsatz was rund um den Teich noch so alles fand: "Hier wurde bestimmt seit Wochen nicht mehr sauber gemacht, über liegt Müll herum, obwohl reichlich Behälter für die Müllentsorgung auf dem Rastplatz verteil sind." Der Einsatz dauerte mehrere Stunden lang an.



Im Einsatz waren: FF Stapelfeld, FF Stemwarde, FF Stellau, Umweltamt und die Polizei