(rtn) Der Feuerwehrmusikzug des Amtes Nortorfer Land und das Orchester der FF Großhansdorf haben im Eduard-Söhring-Saal Ahrensburg am Samstagabend ein gelungenes Konzert vor zahlreichen Zuschauern gegeben. Nach der Pause gab es eine Überraschung für Orchesterführer Wolfgang Karnstedt.



Gemeindewehrführer Andreas Biemann und dessen Stellvertreter Thomas Drenckhahn zeichneten den vielseitigen Musiker für fünfzig Jahre Dienstzeit in der FF Großhansdorf mit einer Urkunde und dem Dienstzeitabzeichen aus, eine Zeremonie die sonst nur bei internen Feuerwehrversammlungen durchgeführt wird. Dafür gab es Standing Ovations für Wolfgang Karstedt, der kurz vor seiner hohen Auszeichnung noch mit einem Schlagzeugsolo das Publikum begeistert hatte.



Danach nahmen Dirigent Thomas Keller und seine Musikern das Publikum auf eine musikalische Reise mit. Der Weg führte u.a. "zum Abschied der Slawin" nach Russland und weiter über Afrika.



Unterstützt wurde das Orchester der FF Großhansdorf vom Feuerwehrmusikzug des Amtes Nortorf-Land, welches die erste Hälfte des Konzertes bestritt. Die Musiker beider Orchester haben vergangenes Jahr zusammen in der Sparkassen-Arena bei der Polizei-Show mitgewirkt, so dass hieraus eine enge Freundschaft entstanden ist. Auch in diesem Jahr sind beide am 11. November in der Kieler Sparkassen Arena dabei. Die Polizeishow feiert dabei ein besonderes Jubiläum.



Schon 65 Jahre lang ist die POLIZEISHOW ein fester Bestandteil im Kalender von kleinen und großen Kielern. Dies wird am 11.11.2017 um 13:30 Uhr und 18:00 Uhr in der Sparkassen-Arena-Kiel gebührend gefeiert! Der Vorverkauf hat bereits begonnen und Karten gibt es an allen bekannten Stellen.