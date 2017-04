(rtn) Schauspieler Heinz Hoenig hat am Sonntag im Alstertal Einkaufszentrum Hamburg (AEZ) seinen "The Perfect Easter Table" gestaltet und gemeinsam mit Besuchern Ostereier bemalt. Der Erlös ist für die Stiftung von Heinz Hoenig bestimmt.



Acht weitere prominent gestaltete Oster-Tische sind bereits in der Ladenstraße des Shopping-Centers zu bewundern.



Sämtliche Ostertische werden bis Oster-Montag im Alstertal-Einkaufszentrum ausgestellt. Besucherinnen und Besucher des AEZ können diese zugunsten der Charity-Organisation von Heinz Hoenig in einer stillen Auktion ersteigern.