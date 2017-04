(rtn) Mit ihrer Hommage an die größten Entertainer aller Zeiten, den unvergessenen "Rat Pack"- Showlegenden Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr., sind die drei Briten Stephen Triffitt, George Daniel Long und Mark Adams alias Frank, Sammy und Dean auch 2017 wieder auf ausgewählten Theaterbühnen zu Gast.



Wir waren im Festpielhaus Bregenz dabei. Die Show „Sinatra & Friends“ feierte im Januar 2016 Premiere in Deutschland und begeisterte ihr Publikum landauf, landab mit ihren Entertainment-Klassikern von „My Way“ über „That´s Amore“ bis „Mr. Bojangles“. In oftmals ausverkauften Theatern in Deutschland, Österreich und der Schweiz ernteten Stephen Triffitt, George Daniel Long und Mark Adams alias Frank, Sammy und Dean regelmäßig Standing Ovations und hervorragende Kritiken. Quelle: eventime