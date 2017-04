(rtn) Bei einem ausgedehnten Wohnungsbrand wurde am Montagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Hamburger Straße in Bargteheide ein Hausbewohner verletzt.

Noch vor Eintreffen der Feuerwehr hatten ihn Polizisten und andere Hausbewohner aus der brennenden Wohnung herausgeholt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Mann mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.



Nachbarn hatte den Brand entdeckt und um 15.32 Uhr über Notruf die Feuerwehr alarmiert. Als die ersten Feuerwehrleute kurze Zeit später am Brandort eintrafen stieg bereits dichter Rauch aus den Fenstern der Erdgeschosswohnung empor. Mehrere Angriffstrupps machten sich sofort auf die Suche nach weiteren Bewohnern, die Brandwohnung war jedoch leer, sagte Thomas Lindner Einsatzleiter der Feuerwehr. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die brennende Wohnung ab. Den Brandschutt warfen sie zum Nachlöschen aus den Fenstern. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Haus mit einem Druckbelüfter entraucht. Die anderen Hausbewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurück. Während er Löscharbeiten war die Hamburger Straße voll gesperrt. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren: FF Bargteheide, Rettungsdienst it mehreren Rettungswagen und NEF, Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Technische Einsatzleitung Rettungsdienst (TEL) und die Polizei