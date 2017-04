(rtn) Bei Fällarbeiten im Wald wurden am Dienstagabend zwei Waldarbeiter unter dicken Stämmen eingeklemmt und schwer verletzt. Zum Glück nur eine Übung der FF Großhansdorf am Waldreiterweg. Macht Sinn in einer Waldgemeinde. Mit Video





Beim Eintreffen der Wehr fanden die Feuerwehrleute folgendes Übungsszenario vor. Ein Waldarbeiter lag unter einem dicken Stamm, daneben die Motorsäge die noch lief. Zunächst versorgten zwei Feuerwehrleute mit Sanitätsausbildung den „schwer verletzten Mann“ dann wurden mit Hydraulik der Stamm angehoben und der Eingeklemmte befreit. Parallel hatte sich ein Suchtrupp auf die Suche nach weiteren Verletzten im Wald gemacht. In einer Menschenkette durchkämmten die Feuerwehrleute das Waldstück und fanden den Mann, ebenfalls eingeklemmt unter einem Baum. Beide Verletzten wurden dem Rettungsdienst übergeben und ins Krankenhaus gebracht. Fazit: Sehr realistisch aufgebaute Übung mit hohem Nutzwert.