Mercedes brennt an Bushaltestelle

(rtn) Aus bisher unbekannter Ursache geriet in der Nacht ein Mercedes in Glinde in Brand. Der Wagen war Höhe der Bushaltestelle Sandweg am Straßenrand abgestellt.



Um 02.45 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert und traf kurze Zeit später am Brandort ein.

Zu diesem Zeitpunkt brannte das Auto im vorderen Bereich. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute den brennenden Mercedes ab, zuvor wurde mit Brechstange, Bolzenschneider und einem Spreizer die Motorhaube geöffnet. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Batterie des Fahrzeuges abgeklemmt und mit einer Wärmebildkamera nach Brandnestern gesucht.



Im Einsatz waren FF Glinde und zwei Funkstreifen der Polizei