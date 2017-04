(rtn) Zu Gast in dieser Folge von "Sträters Männerhaushalt" sind der Fernsehmoderator und Komiker Jürgen von der Lippe, der Torsten Sträter und sein Publikum im wahrsten Sinne des Wortes verzaubern wird, sowie der Koch und Sänger Nelson Müller. Mit ihm wird Sträter im Studio für Lagerfeuerstimmung sorgen und am Elektrogrill Würstchen braten.



In der Rubrik "Sträter unterwegs" geht Torsten diesmal mit einem "Oppa" shoppen, denn Torsten ist der Meinung, dass ältere Menschen nicht zwingend mit Dehnbundhosen durch den Lebensabend gehen müssen. Gutes Aussehen ist für ihn keine Frage des Alters: "Letzte Ausfahrt beigefarbene Slipper in Flechtoptik? Nein."



Und letztlich gibt Sträter auch in dieser Ausgabe wertvolle Haushaltstipps für Männer - als gelernter Herrenschneider ist er hierfür prädestiniert. Diesmal erklärt er dem Zuschauer, wie "Mann" eine Krawatte bindet und welcher Knoten zu welchem Hemdkragen getragen wird.



Torsten Sträter bringt es auf den Punkt: "Willkommen in meiner Welt. Volle 45 Minuten. Da müssen Sie durch. Ich freu mich auf Sie!" Sendung im WDR am 26.04.17 von 21.45 - 22.30 Uhr