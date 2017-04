(rtn) Die Legendäre Rockband Foreigner zelebriert ihr 40. Jubiläum mit einer remasterten Hit-Sammlung auf zwei Discs, die ihre gesamte Karriere umspannt.



40 Hits aus 40 Jahren! FOREIGNER feiern ihr 40. Jubiläum als eine der erfolgreichsten und beständigsten Bands der Rockgeschichte mit der brandneuen Best Of-Compilation 40, die 40 Hits aus ihrer gesamten Karriere präsentiert. Am 19. Mai werden Rhino die Sammlung mit legendären Songs aus den Jahren 1977 bis 2017 als Doppel-CD veröffentlichen. Am 2. Juni folgt eine Doppel-Vinyl-Version mit 23 Songs. Das Jubiläumspack erscheint pünktlich zum Start der 40th Anniversary Tour, die am 20. Mai in der Schweiz startet!