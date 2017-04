(rtn) Eine große Lagerhalle aus Holz geriet am späten Mittwochabend in Hamburg-Altengamme in Brand. "Als die ersten Feuerwehrleute am Brandort eintrafen, stand die Halle am Horster Damm bereits in Vollbrand", sagte Feuerwehrsprecher Jan-Ole Unger am Einsatzort.



Mit einer Riegelstellung haben die Feuerwehrleute sofort die nahestehenden Gebäude gegen den starken Funkenflug geschützt, unter anderem ein Reetdachhaus in etwa 150 Meter Entfernung. Im Außenangriff rückten die Feuerwehrleute unter Atemschutz gegen die hohen Flammen vor, immer wieder waren Explosionen aus dem inneren der Halle zu hören. Drei Autos, Gasflaschen, Brennholz, und landwirtschaftloches Gerät einer benachbarten Gärtnerei waren in der Halle untergestellt. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis spät in die Nacht lang an. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens waren zunächst nicht bekannt.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Bergedorf, Billstedt, Curslack, Altengamme, Warwisch, Eisendorf, U-Dienst, B-Dienst, Bereichsführer Vierlande, das THW und die Polizei