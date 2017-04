(rtn) Mindestens acht Kinder wurden am Donnerstagvormittag nach einer Reizgas-Attacke in der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule in Barsbüttel verletzt. Ein 13-jähriger Schüler steht im Verdacht das Reizgas während einer Pause im Haupteingangsbereich der Schule versprüht zu haben.



Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen beobachtet, dass ein Mitschüler eine Substanz im Haupteingangsbereich der Schule versprüht, und die Dose danach weggeworfen habe. Bei einer entsprechenden Absuche konnte ein entleerte Dose Pfefferspray von der Polizei aufgefunden werden. Polizeisprecher Holger Meier von der Polizeidirektion Ratzeburg sagte: "Wir stehen am Anfang der Ermittlungen, befragen jetzt die Zeugen und den Beschuldigten. Danach werden wir sehen wie es weitergeht." Eine Bestrafung des mutmaßlichen Täters sei gesetzlich nicht möglich, "falls ihm die Tat nachgewiesen wird, fehlt die Strafmündigkeit. Diese beschreibt das Erreichen eines Alters, ab dem einem Mensch vom Gesetzgeber her zugetraut wird, die Folgen seiner Handlungen so weit zu überblicken, dass er bewusst anderen schaden kann und daher für diese Handlungen die Verantwortung übernehmen muss.



Berichte wonach einige besorgte Eltern ihre Kinder auf Eigeninitiative sogar bis in Lübecker Krankenhäuser zur Untersuchung gefahren hätten, seien der Polizei nicht bekannt.



Die Sekretärin der Schule hatte bei der Feuerwehr angerufen und den Vorfall geschildert. Daraufhin löste die Leitstelle in Bad Oldesloe einen Großalarm für die Rettungskräfte aus.

Mehrere Freiwillige Feuerwehren und zahlreiche Rettungswagen und Notärzte machten sich auf den Weg: „Als wir kurze Zeit nach dem Alarm an der Schule eintrafen, saßen viele Schulkinder auf der Wiese vor dem Schulgebäude, sie zitterten, weinten, husteten und klagten über brennende Augen und hatten Kreislaufprobleme“, sagte Sven Hinzpeter, Sprecher der Feuerwehr. „Sofort haben wir die Kinder in Decken gehüllt, sie alle beruhigt und mit Getränken versorgt. Viele von ihnen standen offensichtlich unter Schock.“ Das Schulgelände wurde weiträumig abgesperrt, die Schule evakuiert: Drei Notärzte und zahlreiche Rettungssanitäter kümmerten sich um die Kinder. Betroffen waren insgesamt 74 Schüler, sechs von ihnen wurden nach einer Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Danach wurde der betroffene Bereich der Schule ausreichend belüftet. Der allgemeine Schulbetrieb wurde danach fortgesetzt. Gegen die Schule in Barsbüttel hatte es in der Vergangenheit schon häufiger Drohungen und deshalb auch Schulausfälle gegeben. Reizgas-Attacken gab es dort noch nicht.





Im Einsatz waren: FF Barsbüttel, FF Stemwarde, FF Stellau, FF Willinghusen, FF Glinde, Feuerwehr Hamburg, Rettungsdienst mit drei Notärzten, Leitender Notarzt, Technische Einsatzleitung Rettungsdienst Stormarn (TEL), Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Löschzug Gefahrgut Stormarn (LZG), SEG Stormarn (gesamt), SEG-Transport und die Polizei