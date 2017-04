Gäste und Themen bei Lanz im ZDF

(rtn) Rainer Langhans, Filmemacher und Autor war der langjährige Weggefährte von Jutta Winkelmann. Bei ihrem Sterbeprozess übernahm Langhans die "innere Betreuung". Der Autor spricht über das besondere Verhältnis zu den Zwillingen.

Gisela Getty, Autorin und Fotografin

Im Februar starb ihre Zwillingsschwester Jutta Winkelmann an Krebs. Gisela Getty erinnert sich an das gemeinsame Leben mit ihrer Schwester und erzählt, wie sie die letzten Wochen erlebt hat.

Michael Lüders, Nahostexperte

Dutzende Menschen, darunter viele Kinder, wurden gestern bei einem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien getötet. Der Poltik- und Islamwissenschaftler gibt seine Einschätzung.



Prof. Edmund Maser, Toxikologe

Er leitet das Institut für Toxikologie an der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel. In der Sendung spricht Prof. Maser über die Wirkung von Giftgas.



Stephan Harbort, Kriminalhauptkommissar

Er ist Kriminalhauptkommissar und führender Serienmordexperte. Im März erschien sein Buch "Killer Frauen". Harbort sagt, wie sich die Morde von Frauen und Männern unterscheiden.



Constantin Schreiber, Journalist

Für sein Buch "Inside Islam" hat sich Schreiber in 13 Moscheen Freitagspredigten angehört. In der Sendung erzählt er, was in diesen Moscheen gepredigt wurde.



Husamuddin Meyer, Imam

In der Sendung spricht der Imam und Islamwissenschaftler über seine Erfahrungen in deutschen Moscheen und erklärt, welche Rolle Religion in seinem Leben spielt.



Prof. Michael Schulte-Markwort, Arzt

Seit über 30 Jahren beschäftigt er sich mit den Ängsten und Sorgen von Kindern. In der Sendung sagt der Kinder- und Jugendpsychiater, was Kinder belastet und wie man ihnen helfen kann.



Michael Quetting, Autor und Laborleiter

Michael Quetting weiß, dass Gänse und Menschen eine besondere Beziehung haben können. In der Sendung erzählt der 43-Jährige, wie er plötzlich Gänsevater wurde und sagt, was er erlebt hat. Quelle: ZDF